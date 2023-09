Stiri pe aceeasi tema

- Nunta mare in lumea mondena! Unul dintre cel mai indragit cuplu a facut cel mai important pas din viața lor: s-au casatorit. Nunta a avut loc in mare secret, iar la marele eveniment au participat doar oamenii dragi lor. Cine sunt proaspeții insuraței, care și-au unit destinele. Vedetele care s-au casatorit…

- Nunta mare in showbiz-ul romanesc! Ellie White și Doru Tinca s-au casatorit dupa 16 ani de relație Continue reading Nunta mare in showbiz-ul romanesc! Ellie White și Doru Tinca s-au casatorit dupa 16 ani de relație at Tabu.

- Dupa un divorț tumultos de partenerul sau, presarat cu multe neințelegeri, cantareața a decis sa iși refaca viața amoroasa. L-a cunoscut pe iubitul sau turc, care acum a cerut-o in casatorie. Frumoasa artista a acceptat fara sa stea pe ganduri. Foto Cantareața care s-a logodit cu iubitul turc La doar…

- Ieri a fost o zi importanta pentru Maria Constantin și Robert Stoica! Astfel ca, dupa ce s-au casatorit civil și religios la data de 25 iulie 2023, cei doi indragostiți au decis sa sarbatoreasca așa cum se cuvine marele eveniment de nunta. Pregatirile au fost in toi, iar redacția SpyNews.ro a avut și…

- Este nunta in showbiz-ul din Romania! O vedeta din Romania se casatorește, astazi, cu un celebru om de afaceri. Iata cine este blonda care a organizat o nunta secreta, departe de ochii fanilor. Celebra mireasa arata absolut spectaculos la marele eveniment.

- Nunta secreta in showbiz! Cunoscutul actor, Dolph Lundgren, in varsta de 65 de ani s-a casatorit in secret cu partenera sa. Vestea nunții vine ca un șoc pentru fanii acestuia. Dolph Lundgren și Emma Krokdal s-au casatorit Cei doi miri au decis sa-și uneasca destinul la data de 13 iulie, intr-un decor…

- Se pregatește o nunta surpriza in showbiz-ul romanesc. Convins ca și-a intalnit sufletul pereche și dornic sa faca pasul cel mare spre un viitor in doi, presupusul fiul al lui Ion Dolanescu a anunțat ca se casatorește. Ionuț Petrescu și logodnica sa au inceput pregatirile pentru marele eveniment, iar…

- Valerie Lungu s-a afișat cu lacrimi in ochi pe rețelele de socializare personale, iar ea le-a aratat fanilor ei ca nu se simte prea bine in aceste momente. Influencerița și iubitul ei s-au certat. Iata ce s-a intamplat intre cei doi indragostiți, dar și ce a postat ea pe Instagram!