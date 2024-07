”Nunta secolului” în India! Kim Kardashian și Tony Blair, printre invitații ceremoniei de 150 milioane $ ”Nunta secolului” in India! Astazi, orașul Mumbai este in centrul atenției mondiale, odata cu inceperea fastuoasei nunți a lui Anant Ambani, fiul celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. Evenimentul, denumit pe buna dreptate „nunta secolului”, aduna personalitați de renume mondial, precum vedeta de reality TV Kim Kardashian și fostul premier britanic Tony Blair. O nunta extravaganta Dupa luni de zile de celebrari pe toate continentele, nunta grandioasa se desfașoara acum in Mumbai, intr-un eveniment de patru zile plin de fast și opulența. Anant Ambani se casatorește cu Radhika Merchant, fiica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

