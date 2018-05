Stiri pe aceeasi tema

- Parintii lui Meghan Markle, care se va casatori cu printul Harry al Marii Britanii pe 19 mai, vor fi implicati in acest eveniment, tatal fostei actrite urmand sa o conduca la altar, potrivit biroului de presa al printului, citat de cnn.com.

- Ca si William si Kate in 2011, printul Harry si Meghan Markle vor fi transportati intr-o caleasca regala in cadrul procesiunii de la Windsor prevazuta sa aiba loc dupa nunta lor de la 19 mai, a anuntat miercuri palatul Kensington, relateaza AFP. In cadrul acestei procesiuni, printul de…

- Deși are doar cateva zile, noul membru al Casei Regale Britanice, Louis Arthur Charles, a stabili deja doua recorduri, facand astfel istorie. Micul prinț a avut la naștere 3.8 kilograme, devenind astfel cel mai „greu” bebeluș regal din ultimii 100 de ani. Citește și: Ce schimbari aduce cel de-al treilea…

- Despre ziua de 19 mai exista multe speculații. Unii spun ca familia lui Meghan a fost data la o parte și ca nici gand sa fie invitați la nunta cu Prințul Harry, pe cand alții spun ca mama și tatal ei sigur vor fi prezenți la ceremonia care va avea loc Capela St. George, de la Castelul Windsor. Vrea…

- Thomas Markle a declarat ca nu a fost invitat la nunta surorii sale vitrege Meghan cu printul Harry, intr-un interviu publicat joi de cotidianul Daily Mirror, in cadrul caruia si-a exprimat regretul ca ea "si-a uitat radacinile familiale", relateaza AFP. Thomas Markle, de 51 de ani, spune ca nu a mai…

- Stim mai totul despre printul William, cavalerul de onoare al fratelui sau mai mic, printul Harry, insa nu stim mai nimic despre Jessica Mulroney, cea aleasa de Meghan Markle sa-i fie domnisoara de onoare, in conditiile in care, la data nuntii din luna mai, Kate Middleton, sotia printului William si…

- Nunta printului Harry cu actrita Meghan Markle se apropie cu pasi repezi, iar interesul publicului creste. Atunci cand peste 100.000 de oameni vor iesi pe strazile micutului oras Windsor, din apropiere de Londra, pentru a vedea alaiul regal, luna viitoare, politia britanica va trebui sa fie gata de…

- A dus o viața tihnita și discreta in ultimii ani, retragandu-se de la Hollywood la varsta pensionarii. Toate acestea s-au schimbat in momentul in care fiica sa a devenit logodnica Prințului Harry al Marii Britanii. Presa internaționala a cautat neincetat informații despre familia fostei actrițe pana…