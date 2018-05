Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua zile inainte de nunta regala, rochia pe care o va purta Meghan Markle este unul dintre cel mai bine pastrate secrete din Regatul Unit. Va fi alba? Din dantela sau din satin? Creatia unui designer britanic sau strain? Toate intrebarile vor primi raspuns sambata, cand actrita americana de 36…

- Cum ziua de 19 se apropie cu pași repezi, toata lumea se intreaba cum va arata rochia de mireasa pe care Meghan Markle o va imbraca la nunta cu Prințul Harry al Marii Britanii. Ei bine, un membrul al casei regale britanice nu va mai avea mult timp aceasta curiozitate, caci va avea ocazia sa vada rochia…

- Logodnica Prințului Harry al Marii Britanii, Meghan Markle, va purta o rochie de mireasa in valoare de 100.000 de lire sterline ce va fi creata de Ralph&Russo. Potrivit unor surse citate de Daily Mail , rochia de mireasa a lui Markle va costa 100.000 de lire sterline (113.500 euro) și este creata de…

- Actrita s-a casatorit cu alesul ei, insa doar pe micul ecran. E vorba de avocatul Mike Ross, din serialul Suits. Pe platoul de filmare, Meghan a imbracat o rochie spectaculoasa din dantela, care i-a venit ca turnata. In viata reala, insa, nici Printul Harry nu stie ce designer a ales viitoarea lui sotie.…

- N-avem habar cine i-a creat rochia de mireasa lui Meghan Markle și nu vom afla asta decat in ziua nunții. Avem, insa, cateva repere despre cum va trebui sa fie și cum nu are voie sa fie rochia pe care logodnica lui Harry o va imbraca in ziua cea mare. Meghan Markle se va casatori cu Prințul Harry pe…

- Timpul se scurge repede spre cea mai asteptata nunta de la Casa Regala. Printul Harry si Meghan Markle sunt foarte fericiti impreuna si fac ultimele pregatiri pentru grandiosul eveniment.

- Printul Harry si Meghan Markle si-ar fi dublat bugetul de nunta, asta pentru ca, potrivit zvonuri, rochia de mireasa a actritei va costa cateva de mii de lire sterline. In plus, luna de miere va fi pe cheltuiala viitoarei sotii.

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…