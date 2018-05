Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si fosta actrita Meghan Markle s-au casatorit, sambata dupa-amiaza, la Capela St. George de la castelul Windsor, ei spunandu-si "da" in fata rudelor, a prietenilor si a miilor de admiratori aflati in fata bisericii.

- Tatal actriței Meghan Markle a spus ca fiica sa arata ”superb”, dupa ce a vizionat la televizior nunta regala de la Capela St. George din Windsor, el fiind spitalizat in urma un infarct și a unei opearații de inima. Thomas Markle (73 de ani) a declarat pentru TMZ urmatoarele: ”Copilul meu arata frumoasa…

- Fosta actrita americana Meghan Markle si Printul Harry al Marii Britanii, nepotul reginei Elisabeta a II-a, se vor casatori religios, ceremonia fiind programata in jurul orei 11:00, in capela St. George de pe domeniul Castelului...

- Printul Harry al Marii Britanii (33 de ani) si fosta actrita americana Meghan Markle (36 de ani) s-au casatorit la Capela St. George din Windsor, devenind astfel Duce si Ducesa de Sussex. Ceremonia a fost una extrem de emotionanta, iar daca mireasa a zambit tot timpul, mirele cu greu si-a putut stapani…

- Printul Harry si Meghan Markle au fost declarati sot si sotie in cadrul unei ceremonii ca-n povesti derulata sambata in capela St. George a castelului Windsor, transmite Press Association. Nepotul reginei Elisabeta a II-a si fosta actrita, care a primit rangul de Alteta Regala si titlul de ducesa de…

- Printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markle se casatoresc sambata, la Windsor. Ceremonia, despre care ei au spus ca nu va fi una foarte solemna, ci distractiva si centrata pe sarbatorirea impreuna cu oamenii, va incepe la ora Romaniei 14.00. Printii George si Charlotte vor…