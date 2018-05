Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Phillip, soțul reginei Elisabeta a II-a, in varsta de 96 de ani va participa la nunta nepotului sau Harry cu Meghan Markle ce va avea loc sambata, a anunțat Palatul Buckingham. Phillip se recupereaza in urma unei operații la șold suferita luna trecuta. De asemenea este probabil ca ducele de…

- Sora lui Meghan Markle a lansat un atac la adresa Familiei Regale a Marii Britanii pentru ca nu l-a ajutat financiar pe tatal actriței, dupa ce acesta a suferit un atac de cord. Samantha Markle a declarat ca a trebuit sa-i dea chiar ea bani lui Thomas Markle (73 de ani), dupa operația grea, fara de…

- Compania British Airways va celebra nunta regala de sambata efectuand un zbor spre Canada cu un echipaj format numai din angajati cu numele Harry si Meghan, relateaza marti Reuters. Printul Harry, de 33 de ani, nepotul reginei Elisabeta a II-a si al sasea in ordinea succesiunii la tronul britanic, si…

- NUNTA REGALA 2018. Au mai ramas cateva zile pana la cea mai așteptata nunta regala, iar invitații au fost puși deja la curent cu rigorile evenimentului. Printre masurile impuse de Prințul Harry și Meghan Markle se afla și una destul de frustranta – participanții la eveniment nu au voie sa aiba asupra…

- Printul Harry si logodnica sa americana Meghan Markle vor participa la petrecerea de pe 22 mai de la Palatul Buckingham, resedinta reginei Elisabeta a II-a de la Londra, pentru a celebra "patronajele si asocierile militare, precum si alte parti implicate in activitatile caritabile sustinute de printul…

- Printul Harry si logodnica sa americana Meghan Markle vor participa la o petrecere in gradinile Palatului Buckingham gazduita de tatal sau, printul Charles, la trei zile dupa nunta, in loc sa plece imediat in luna de miere, a anuntat luni Palatul Kensignton, relateaza DPA. Potrivit sursei citate, cuplul…

- Un portret al cuplului alcatuit din printul Harry si fosta actrita americana Meghan Markle a fost imprimat pe un set de monede speciale ce au fost emise de Royal Mint pentru a marca apropiata casatorie a cuplului, a anuntat marti Press Association. Aceasta este prima aparitie a lui Meghan Markle pe…

- Fosta actrita din Suits, care se va casatori cu Printul Harry pe 19 mai anul acesta, a fost surprinsa intonand imnul Regatului Unit, God Save The Queen, in semn de respect fata de regina si noua sa casa britanica. Meghan a participat la slujba de celebrare a Commonwealth-ului, tinuta la Westminster…