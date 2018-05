Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistii de la TMZ afirma ca au avut posibilitatea de a discuta cu Tom Markle, in varsta de 73 de ani, care, dupa interventia chirurgicala, parea "activ si coerent". Ei au precizat ca operatia a constat in implantarea a trei stenturi (extensoare vasculare) in vasele coronariene ale pacientului,…

- Cu doar trei zile inainte de nunta mult asteptata a printului Harry si a lui Meghan Markle, statuile din ceara, in marime naturala, ale celor doi si-au facut aparitia miercuri la Windsor, relateaza Reuters. O echipa de la muzeul de ceara Madame Tussauds a prezentat statuile celor doi pe podul care leaga…

- Thomas Markle, anunta cu trei zile inainte de nunta regala, ca va fi supus unei interventii chirurgicale la inima si nu va putea participa la nunta fiicei sale cu printul Harry. Marele semn de intrebare este acum cine o va conduce pe mireasa la altar, potrivit ziarului spaniol La Vanguardia.…

- Compania British Airways va celebra nunta regala de sambata efectuand un zbor spre Canada cu un echipaj format numai din angajati cu numele Harry si Meghan, relateaza marti Reuters. Printul Harry, de 33 de ani, nepotul reginei Elisabeta a II-a si al sasea in ordinea succesiunii la tronul britanic, si…

- Dupa ce am aflat ca tatal lui Meghan Markle o va conduce la altar pe fiica sa in ziua nunții cu prințul Harry, iata ca acum parinții fostei actrițe vor veni la palat sa o cunoasca pe regina, inainte de marele eveniment. Reprezentanții de la Palatul Kensington au anunțat ca mama și tatal miresei vor…

- Membrii publicului larg invitati sa asiste la sosirea printului Harry si a logodnicei sale Meghan Markle pentru nunta lor de la castelul Windsor la 19 mai trebuie sa-si aduca propriile cosuri de picnic, relateaza joi AFP. Intrebat de AFP. Palatul Kensington, resedinta oficiala a printului…

- Ca si William si Kate in 2011, printul Harry si Meghan Markle vor fi transportati intr-o caleasca regala in cadrul procesiunii de la Windsor prevazuta sa aiba loc dupa nunta lor de la 19 mai, a anuntat miercuri palatul Kensington, relateaza AFP. In cadrul acestei procesiuni, printul de…

- Nunta printului Harry cu actrita Meghan Markle se apropie cu pasi repezi, iar interesul publicului creste. Atunci cand peste 100.000 de oameni vor iesi pe strazile micutului oras Windsor, din apropiere de Londra, pentru a vedea alaiul regal, luna viitoare, politia britanica va trebui sa fie gata de…