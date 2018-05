Stiri pe aceeasi tema

- Aranjamente din trandafiri albi, florile preferate ale printesei Diana, mama printului Harry, decoreaza capela St. George a castelului Windsor unde se desfasoara, sambata, ceremonia de nunta a printului Harry cu Meghan Markle, transmite Reuters. Florariile londoneze Philippa Craddock au creat aceste…

- Mireasa a plecat de la Hotel Cleveland imbracata toata in alb. Avea voalul pe fața, iar alaturi de ea in mașina se afla mama ei. Meghan Marke este absolut stralucitoare in ziua nunții sale cu prințul Harry, iar toți ochii sunt ațintiți asupra miresei. Invitații de seama așteapta cu nerabdare sosirea…

- Dupa ce au aparut primele imagini din interiorul capelei istorice din Windsor, unde va avea loc astazi nunta printului Harry cu Meghan Markle, britanicii au constatat ca aranjamentele florale sunt un tribut adus printesei Diana.

- Regina televiziunii americane, Oprah Winfrey, se numara printre primele celebritati care au sosit la castelul Windsor, la nunta dintre printul Harry si actrita Meghan Markle, transmite Reuters. Foto: (c) Chris Radburn/AP Numeroase celebritati internationale sunt…

- NUNTA REGALA 2018: In timp ce un public numeros din intreaga lume va urmari sambata ceremonia de casatorie a printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, cea mai mare parte dintre britanici se declara neinteresati de eveniment, este concluzia unui sondaj realizat de YouGov si dat publicitatii…

- Regina Elizabeth a II-a, printul William si sotia sa Kate si alti membri ai familiei regale britanice au sarbatorit Pastele duminica in capela unde printul Harry urmeaza sa se casatoreasca, in mai, cu Meghan Markle, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Harry si Markle nu au participat…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, ia lectii privind protocolul regal, inaintea casatoriei, care va avea loc pe 19 mai, potrivit contactmusic.com. Fosta actrita americana invata lucruri diverse privind eticheta, de la modul in care trebuie sa paseasca la tinute, pentru…

- Ken Wharfe, fosta garda de corp a printesei Diana, dar si a fiilor acesteia, a declarat ca masurile de securitate vor fi "o prioritate de top" la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit Entertainment Tonight.