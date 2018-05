Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si logodnica sa americana Meghan Markle vor participa la petrecerea de pe 22 mai de la Palatul Buckingham, resedinta reginei Elisabeta a II-a de la Londra, pentru a celebra "patronajele si asocierile militare, precum si alte parti implicate in activitatile caritabile sustinute de printul…

- Nunta anului, intre printul Harry si actrita Meghan Markle a intrat pe ultima suta de metri a pregatirilor. Cotidianul The Sun a publicat recent un material in care incearca sa raspunda la intrebarea cu privire la titlul de noblete care-i va reveni lui Meghan Markle dupa ce va intra oficial in familia…

- Printul Harry (33 de ani) si actrita Meghan Markle (36 de ani), care se vor casatori pe 19 mai, si-au rugat invitatii sa renunte la traditionalele cadouri de nunta si in schimb sa doneze banii, insa acest lucru nu a impiedicat-o pe regina Elisabeta sa le ofere un dar de proportii, la propriu.

- Cea mai asteptata si discutata nunta a anului, cea a Printului Harry cu Meghan Markle, va avea loc pe 19 mai la Capela Sf. George de la Castelul Windsor. Daca va respecta traditia, Regina le va darui celor doi proaspat casatoriti o casa. Printului William si lui Kate Middleton le-a daruit Anmer Hall,…

- Publicatia scrie ca cei doi miri ar putea sa isi petreaca luna de miere in Hoanib Valley Camp - un camping de lux situat in Kaokoland, o zona salbatica din Namibia -, insa reprezentantii spatiului, contactati de People, au refuzat sa comenteze. Campingul, unde o noapte de cazare costa 660…

- Printul Charles a fost numit succesorul reginei Elisabeta la conducerea Commonwealth-ului, conform surselor Sky News. Decizia a fost luata in timpul unei intruniri la Castelul Windsor vineri dupa-amiaza, titreaza News.ro. Regina a cerut ca fiul sau sa-i urmeze la conducere in cadrul intalnirii dintre…

- Printul si Meghan chiar au oferit publicului o lista de 7 asociatii si ii incurajeaza pe invitatii lor sa fie generosi. In 2011, Kate si William au facut acelasi gest la nunta lor si au reusit sa obtina peste un milion de lire sterline.

- Printul Harry si logodnica lui, Meghan Markle, le-au cerut celor care doresc sa le trimita un dar de nunta sa faca in schimb o donatie catre o fundatie caritabila, a anuntat luni Palatul Kensington. Oamenii pot consulta o lista cu sapte cauze de care cei doi sunt pasionati, printre care drepturile…