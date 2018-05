Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry al Marii Britanii (33 de ani) si fosta actrita americana Meghan Markle (36 de ani) s-au casatorit la Capela St. George din Windsor, devenind astfel Duce si Ducesa de Sussex. Ceremonia a fost una extrem de emotionanta, iar daca mireasa a zambit tot timpul, mirele cu greu si-a putut stapani…

- Un portret al cuplului alcatuit din printul Harry si fosta actrita americana Meghan Markle a fost imprimat pe un set de monede speciale ce au fost emise de Royal Mint pentru a marca apropiata casatorie a cuplului, a anuntat marti Press Association. Aceasta este prima aparitie a lui Meghan Markle pe…