Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Borromeo a fost numita cea mai stilata membra a caselor regale din Europa de catre publicația Tatler. Soția lui Pierre Casiraghi a reușit sa impresioneze cu aparițiile sale care au atras atenția și cu stilul sau vestimentar.

- Echipele SCM Ramnicu Valcea, SCM Gloria Buzau si CS Magura Cisnadie, care vor evolua in cele doua tururi preliminare ale competitiei feminine de handbal EHF European League, si-au aflat adversarele, marti, cu prilejul tragerii la sorti de la Viena, potrivit Agerpres. SCM Ramnicu Valcea, medaliata…

- ”Va garantez ca vom avea bani pentru toate cheltuielile care sunt eficiente, care aduc valoare adaugata in economie si dezvolta Romania”, a declarat, marti, premiurl Florin Citu. Antrebat despre programul de investitii pentru autoritatile locale pe care l-a anuntat recent, Citu a declarat: ”Este un…

- In varsta de doar 26 de ani, Robert Marian Moise are nevoie de ajutor. Tanarul din Campulung, subofițer MApN, a fost diagnosticat la inceputul acestui an cu o afecțiune grava a creierului: Sindromul Von Hippel Lindau. A fost operat la sfarșitul lunii aprilie la Institutul Național de Neurologie și Boli…

- În timp ce Iv. Ceban se plimba prin Europa, Chișinaul este sub ape. Strada Albișoara este impractibila, anunța poliția din R. Moldova. Primaria lui Ceban a cheltuit anul trecut peste 120 000 000 lei pentru a repara acea strada.

- Iranul detine drone cu o raza de actiune de 7.000 de kilometri, au relatat duminica mass-media de stat oficiale iraniene, citandu-l pe comandantul sef al Gardienilor Revolutiei, - armata de elita a regimului iranian - o evolutie care poate fi considerata de catre Washington drept o amenintare la adresa…

- BUCURESTI, 19 iun – Sputnik, Doina Crainic. Cancelarul Austriei Sebastian Kurz a apreciat intalnirea dintre președintele rus și cel american de la Geneva și decizia reluarii atribuțiilor ambasadorilor celor doua țari. © Photo : Presedintia Republicii MoldovaMaia Sandu s-a intalnit cu președintele…

- TAROM anunța suplimentarea zborurile pe ruta Viena - București și retur pentru EURO-2020. Zboruri in plus se introduc in zilele de 21 și 22 iunie. Și Metrorex anunța ca iubitorii de fotbal circula gratuit cu...