- Sase sute de persoane au fost invitate la nunta printului Harry cu Meghan Markle, ce va avea loc sambata, la Castelul Windsor. Cu aceasta ocazie, jurnalistii de la AFP au realizat o prezentare a principalilor participanti la eveniment, in randul carora se vor afla membri ai familiei regale britanice,…

- NUNTA REGALA 2018: In timp ce un public numeros din intreaga lume va urmari sambata ceremonia de casatorie a printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, cea mai mare parte dintre britanici se declara neinteresati de eveniment, este concluzia unui sondaj realizat de YouGov si dat publicitatii…

- Casatoria printului Harry cu Meghan Markle, eveniment asteptat cu nerabdare in Marea Britanie, care va avea loc sambata la Castelul Windsor, a generat o serie intreaga de initiative periferice, uneori insolite si neasteptate, informeaza AFP. Mai multe cupluri se vor casatori in aceeasi zi "Mi-ar placea…

- Tatal lui Meghan Markle ar fi decis sa nu participe la nunta fiicei sale cu printul Harry care va avea loc in acest weekend, noteaza luni un site specializat in stiri mondene, citat de DPA. Hotararea ar fi fost luata in contextul scandalului fotografiilor cu el aparute in presa pe care el le-ar fi…

- De cateva luni micutul orasel Windsor, in care se afla Castelul Windsor, cea mai veche si mai mare fortareata locuita din lume, a intrat in fierbere din cauza pregatirilor pentru casatoria anului, intre printul Harry si actrita Meghan Markle, conform publicatiei Journal des Femmes care prezinta un…

- Amelia Thompson, unul dintre copiii supravietuitori ai atentatului din timpul concertului Arianei Grande de anul trecut in Manchester, se afla printre invitatii la nunta printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, din data de 19 mai, informeaza Reuters. Fetita in varsta de 12 ani a…

- Presedintele american Donald Trump, predecesorul sau, Barack Obama, si prim-ministrul britanic Theresa May nu se afla pe lista invitatilor la nunta printului Harry cu Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, au declarat, marti, surse din guvernul britanic si apropiate familiei regale, scrie Reuters.

- A inceput numaratoarea inversa pentru nunta regala de la Castelul Windsor. Cum va arata rochia miresei, ce aranjamente florale vor fi folosite și ce tendințe va aduce nunta prințului Harry cu actrița Meghan Markle? Florile vor fi de sezon, precum bujorul, a anunțat Palatul Kensington.