Stiri pe aceeasi tema

- Sase sute de persoane au fost invitate la nunta printului Harry cu Meghan Markle, ce va avea loc sambata, la Castelul Windsor. Cu aceasta ocazie, jurnalistii de la AFP au realizat o prezentare a principalilor participanti la eveniment, in randul carora se vor afla membri ai familiei regale britanice,…

- Sase sute de persoane au fost invitate la nunta printului Harry cu Meghan Markle, ce va avea loc sambata, la Castelul Windsor. Cu aceasta ocazie, jurnalistii de la AFP au realizat o prezentare a principalilor participanti la eveniment, in randul carora se vor afla membri ai familiei regale britanice,…

- Cu trei zile inainte de nunta regala, tatal lui Meghan Markle a confirmat pentru media americane ca urmeaza sa fie supus, miercuri, unei interventii chirurgicale la inima si astfel nu va putea participa la nunta fiicei sale cu printul Harry, informeaza AFP. Medicii ii vor "debloca" arterele, vor ''repara…

- Au mai ramas doar trei zile pana cand Meghan Markle va intra in familia regala, iar tatal actriței americane a dezvaluit adevaratul motiv pentru care nu va participa la nunta fiicei sale cu prințul Harry.

- Casatoria printului Harry cu Meghan Markle, eveniment asteptat cu nerabdare in Marea Britanie, care va avea loc sambata la Castelul Windsor, a generat o serie intreaga de initiative periferice, uneori insolite si neasteptate, informeaza AFP. Mai multe cupluri se vor casatori in aceeasi zi "Mi-ar placea…

- Tatal lui Meghan Markle ar fi decis sa nu participe la nunta fiicei sale cu printul Harry care va avea loc in acest weekend, noteaza luni un site specializat in stiri mondene, citat de DPA. Hotararea ar fi fost luata in contextul scandalului fotografiilor cu el aparute in presa pe care el le-ar fi…

- Thomas Markle a declarat ca nu a fost invitat la nunta surorii sale vitrege Meghan cu printul Harry, intr-un interviu publicat joi de cotidianul Daily Mirror, in cadrul caruia si-a exprimat regretul ca ea "si-a uitat radacinile familiale", relateaza AFP.

- Amelia Thompson, unul dintre copiii supravietuitori ai atentatului din timpul concertului Arianei Grande de anul trecut in Manchester, se afla printre invitatii la nunta printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, din data de 19 mai, informeaza Reuters. Fetita in varsta de 12 ani a…