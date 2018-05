Stiri pe aceeasi tema

- Samantha, sora lui Meghan Markle, a avut nevoie de ingrijirea medicilor dupa o confruntare cu paparazzi, care a degenrat intr-un accident. Iubitul Samanthei, Mark, a declarat pentru TMZ ca incidentul s-a produs in drumul lor spre Florida, iar in dreptul unei cabine de taxare au avut o confruntare cu…

- Mai este doar o zi pana la nunta Printului Harry cu Meghan Markle, la care vor lua parte 600 de invitati. De altfel, 200 de prieteni apropiati ai cuplului au primit invitatii si la petrecerea de dupa nunta, care va avea loc la Casa Frogmore din Windsor. Printre invitati se numara jucatoarea de tenis…

- Jurnalistii de la TMZ afirma ca au avut posibilitatea de a discuta cu Tom Markle, in varsta de 73 de ani, care, dupa interventia chirurgicala, parea "activ si coerent". Ei au precizat ca operatia a constat in implantarea a trei stenturi (extensoare vasculare) in vasele coronariene ale pacientului,…

- Probleme la nunta anului: prințul Harry și actrița Meghan Markle se casatoresc sambata - este evenimentul cel mai așteptat de fanii Casei Regale britanice. Dar tatal miresei, Thomas Markle, va lipsi de la nunta.

- Tatal celebrei actrițe care urmeaza sa faca parte din familia regala, Meghan Markle, a comis inca o greșeala care a adus multa rușine Casei Regale. Totul a avut loc cu puțin timp inainte de nunta.

- Cu doua sapamani inainte de nunta apar noi speculații despre ziua de 19 mai 2018, sambata in care Meghan Markle și prințul Harry iși vor uni destinele. Toata lumea este curioasa sa vada ce rochie de mireasa a ales fosta actrița, cum va arata buchetul sau ce arome va avea tortul. Totuși, exista cateva…

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica acestuia, actrița Meghan Markle au anuntat ca iși doresc ca la nunta lor sa participe și oameni de rand. Nunta va avea loc pe data de 19 mai, la Windsor Castle, in Marea Britanie, iar cuplul regal iși dorește ca publicul sa ia parte la acest…