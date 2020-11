Nunta mută, în varianta Caransebeş CARAS-SEVERIN – Oamenii legii au oprit o logodna la Caransebes, unde au sanctionat fiecare participant, iar la Anina, la un restaurant care functiona legal, la capacitatea impusa de pandemie, au facut trei controale intr-o zi! Unde-i lege, nu-i tocmeala, iar restrictiile impuse trebuie clar respectate. Uneori, insa, pana si explicatiile sunt de prisos. In weekend, peste 400 de oameni ai legii au trecut pragul a 161 de societati comerciale, au verificat 382 de mijloace de transport, dintre care 156 de transport public in comun, fiind legitimate 3.200 de persoane. Iar pentru abaterile constatate… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane care au participat noaptea trecuta la o petrecere la o pensiune din comuna gorjeana Danești au fost amendate de polițiști. Oamenii legii au fost sesizați cu privire la faptul ca, la o pensiune de pe raza comunei Danești se asculta muzica la intensitate ridicata. Cu ocazia verificarilor…

- Politistii din Ilfov au aplicat, in urma actiunilor din ultimele 24 de ore, 263 de sanctiuni contraventionale cu valoare totala de 31.750 de lei, pentru nerespectarea masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19, informeaza Agerpres.Au fost aplicate 258 de sanctiuni contraventionale in temeiul…

- BOLVAȘNIȚA – Fiecare adolescent care trece pragul spre varsta responsabilitații complete viseaza la un majorat diferit, de neuitat. Lucru reușit, am zice, noaptea trecuta, la Bolvașnița, unde polițiștii din Caransebeș s-au autosesizat și au intervenit la o petrecere de majorat organizata in curtea unei…

- Conform oamenilor legii, in jurul orei 02:15, in comuna Straja, un echiaaj de politie a identificat in trafic un microbuz care se deplasa pe drumul public, secondat la mica distanta de un alt autoturism. Oamenii legii au efectuat semnal regulamentar de oprire, insa cele doua vehicule nu au oprit,…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrița-Nasaud a anuntat, luni, ca au fost intensificate controalele pentru prevenirea si combaterea infectarii cu noul coronavirus, dupa ce in ultima perioada s-a inregistrat o creștere a numarului de cazuri pozitive. “Pe fondul numarului de cazuri de Covid-19…

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a depista un barbat in varsta de 46 de ani, din municipiul Turda, care a plecat de la domiciliu in data de 29 septembrie, insa pana in prezent nu s-a mai intors.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 29 septembrie a.c.,…

- Un barbat infectat cu noul coronavirus a plecat din spital. Polițiștii din Cluj l-au gasit in scurt timp, iar acum este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Ieri, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre plecarea voluntara…