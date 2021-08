Nuntă mare la Giurgiu: „Scheletu” lui Bădălău se recăsătorește In aceasta toamna, una dintre „vedetele” politice din județul Giurgiu va merge din nou la altar și deja se anunța o nunta de pomina cu maneliști de top. Fostul președinte al Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina „Scheletu”, ajuns deputat PSD, se recasatorește dupa un mariaj eșuat cu o fosta colega de liceu unde naș a fost baronul Niculae Badalau. Noua cucerire a Scheletului lui Badalau, Diana, este fiica unui om de afaceri dintr-o comuna giurgiuveana renumita pentru legumicultura. Cei doi indragostiți aflați intr-o vacanța prelungita pe insula exotica deja și-au anunțat prietenii ca iși vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

