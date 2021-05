Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil au mers astazi in fața ofițerului de stare civila, acolo unde cei doi și-au unit destinele. Spynews.ro va prezinta imagini exclusive de la nunta prezentatorului TV cu viitoarea mama a copilului sau.

- Bucurie mare in familia Simonei Gherghe și a partenerului ei de viața, Razvan Sandulescu! Astazi, cei doi aniverseaza patru ani de casatorie, de cand au spus cel mai sincer „DA” din viața lor in fața starii civile. Și cum o astfel de sarbatoare nu avea cum sa treaca oricum, frumoasa prezentatoare de…

- A venit barza la Gradina Zoologica din Capitala! S-au nascut doi pui de tigru. Fericitul anunț a fost facut de edilul de Chișinau, Ion Ceban, intr-un live pe Facebook.”Este pentru prima data cand ni se intampla asemenea format.

- Larisa Dragulescu a trait cea mai frumoasa zi din viața ei și a ajuns la altar pentru a doua oara, alaturi de barbatul care i-a adus, din nou, zambetul pe buze. Frumoasa șatena s-a casatorit ieri intr-un cadru de poveste și a imbracat doua rochii de mireasa superbe.

- Like Creața și-a facut apariția in public, la o luna dupa ce a nascut.Like Creața a adus pe lume o fetița superba la inceputul lunii martie, dar acum este pentru prima data cand apare in public. Micuța s-a nascut in 8 martie și poarta numele de Eza Ștefania.Cele doua au ieșit pentru prima data in parc,…

- Gabriela Cristea le-a facut fanilor o surpriza extrem de placuta, impartașindu-le unul dintre cele mai fericite momente din viața ei. Indragita vedeta de la Antena Stars le-a aratat internauților mai multe imagini de colecție de la petrecerea de turta organizata pentru fiica ei cea mica, Iris. Iata…

- S-au afișat de multe ori impreuna, insa s-a ferit intotdeauna sa dezvaluie identitatea iubitului ei, motiv pentru care fanii au devenit din ce in ce mai curioși. Acum, vedeta a decis sa se casatoreasca civil, devenind o familie și in sensul legal al cuvantului. Emily Burghelea s-a casatorit in secret,…