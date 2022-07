Stiri pe aceeasi tema

- DJ-ul sud coreean Peggy Gou nu va mai participa la ediția din acest a festivalului Electric Castle. Anunțul a fost facut de artista pe pagina personala de Instagram, dar și de organizatorii Electric Castle.

- Un cuplu din showbiz-ul romanesc s-a desparțit, dupa trei ani de relație. Anunțul a fost facut la Antena Stars. Din ce motiv s-a ajuns aici, dar și cum a decurs totul pana cand au decis sa mearga pe drumuri separate.

- Veste bomba in showbizul romanesc. Una dintre cele mai focoase blondine și-a pus pirostriile pe meleagurile italiene. Fosta concurenta de la Asia Express a facut furori cu rochia sa de mireasa. Cum arata alesul inimii sale, barbatul care a convins-o sa mearga la altar. Ana Maria Crudu a facut nunta…

- Tocmai ce s-a aflat ca a avut loc o nunta secreta in showbiz-ul romanesc. Celebrul cuplu s-a casatorit acum, iar nimeni nu le-a știut planul. Este vorba despre doi actori cunoscuți care au decis sa spuna „DA”. Despre cine este vorba, vedeți in randurile de mai jos. Nunta in secret in showbizul romanesc.…

- Ziua de 19 mai 2022 a fost una pe care Nicole Cherry o va ține minte intreaga viața. Artista s-a casatorit civil cu iubitul ei, Florin Popa, iar cuplul și-a creștinat fetița, pe micuța Anastasia. Au avut motiv dublu de sarbatoare, așadar s-au distrat pe cinste la un local situat in apropierea Bucureștiului.…

- Sabina, sora lui Gabi Badalau, s-a casatorit sambata, 7 mai, la restaurantul pe care il deține in Bolitin Vale, județul Giurgiu. Omul de afaceri nu a venit insoțit de iubita lui, ci de cei doi baieței pe care ii are cu Claudia Patrașcanu.A fost petrecere mare in familia Badalau, sora soțului Claudiei…

- Nunta neașteptata in showbiz-ul romanesc. O vedeta se pregatește sa faca pasul cel mare și sa imbrace rochia de mireasa pentru a doua oara. Fanii ei sperau ca acest moment in vina cat de curand, iar acum iata ca au primit marele anunț. Despre ce artista este vorba și ce detalii a oferit despre evenimentul…