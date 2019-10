Stiri pe aceeasi tema

- Culița Sterp iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar Carmen de la Salciua a ales sa posteze o fotografie cu cei doi, dar și un mesaj ce i-a dus pe toti cu gandul catre o impacare. Mesajul a lasat loc de interpretari, iar frumoasa bruneta a recunoscut care este de fapt adevarul.

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp nu pot sta departe unul de celalalt! Chiar daca inca se ascund și nu confirma 100% impacarea, cei doi au dat in mediul online o mulțime de indicii, astfel incat internauții sa se prinda și singuri!

- Oficial, au divorțat in urma cu un an, insa cu toate astea fanii continua sa spera la o impacare intre Carmen de la Salciua și Culița Sterp. Faptul ca cei doi obișnuiesc sa-și petreaca timpul impreuna tot mai des in ultima perioada de timp le da de gandi unora, motiv pentru care zvonuri potrivit carora…

- Se vehiculeaza ca celebrul cuplu de artiști de muzica de petrecere format din Carmen de la Salciua și Culița Sterp sunt din nou impreuna. Au divorțat, dar oare dragostea i-a adus din nou impreuna? Din spusele lor, nimic concret, insa gesturile i-au dat de gol. Carmen de la Salciua și Culița Sterp din…

- Carmen de la Salciua a implinit ieri 31 de ani. Printre cei care i-a facut o urare a fost și nimeni altul decat Culița Sterp, fostul soț. Cantarețul i-a transmis gandurile frumoase printr-un mesaj public. A postat chiar și o poza impreuna, prima cu cei doi dupa ce au divorțat in urma cu 1 an! Fanii…

- Culita Sterp a oferit primele declaratii despre impacarea dintre el si Carmen de la Salciua. Cosmin Isaila, iubitul artistei, recunoaste despartirea si spune pe sleau care au fost motivele pentru care s-a ajuns aici.

