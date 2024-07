Stiri pe aceeasi tema

- Florin Ristei a incins atomosfera la nunta Ilonei Brezoianu cu Andrei. Insa momentul a fost „acaparat” de cei doi miri care au urcat pe scena și au facut show. Atat actrița, cat și soțul ei nu au ținut cont de superstiții și s-au dezlanțuit.

- Nunta lui Leo de la Kuweit cu fiica impresarului Dan Bursuc ar fi fost anulata dupa ce manelistul și-a tradat socrul. Leo ar fi lipsit de la unele evenimente contractate de Bursuc iar acesta din urma i-a declarat razboi total viitorului ginere.

- O celebra prezentatoare TV din Romania s-a casatorit in secret. La marele eveniment au fost prezenți doar membrii familiei și cațiva prieteni apropiați. Despre cine este vorba? Anca Lungu, nunta in secret Anca Lungu este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Vedeta a facut marele…

- Relația Andei Adam cu Yosif Eudor Mohaci a atras atenția presei și a publicului din Romania, fiind un subiect de interes datorita popularitații cantareței. Anda Adam, cunoscuta pentru cariera sa de succes in muzica și participarile la diverse emisiuni de televiziune, se iubește cu Yosif Eudor Mohaci,…

- O noua nunta a avut loc in showbizul din Romania! Fumoasa vedeta TV a imbracat o rochie scurta, in culoarea cerului, in cea mai importanta zi din viața ei. In mediul online au aparut primele imagini in calitate de soț și soție. Vedeta Kanal D s-a maritat In varsta de 32 de ani, Ana-Maria Barnoschi,…

- In urma cu mai bine de o saptamana, Florin Salam a fost acuzat ca nu a venit sa cante la o nunta de la Targu Jiu, deși primise un onorariu de 20.000 de euro. Artitaul face acum primele declaratii și explica de ce s-a ajuns in aceasta situație.Pe 7 iunie, Florin Salam a fost implicat intr-un incident.…

- Impreuna cu iubitul ei, o cunoscuta vedeta din Romania a plecat intr-o vacanța de vis in Grecia, insa nu se aștepta sa aiba parte o surpriza de proporții. Anisia Gafton, caci despre ea este vorba, a fost ceruta in casatorie intr-o locație de-a dreptul speciala, la Acropola din Atena. Pe rețelele sociale,…

- Alin Oprea a dezvaluit cine a platit pentru nunta cu 500 de invitați pe care a avut-o anul trecut cu Medana. Cantarețul a oferit explicații in contextul in care conturile lui bancare cu fosta soție erau blocate, partajul nu fusese finalizat. Invitat in emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Alin…