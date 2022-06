Stiri pe aceeasi tema

- Nunta cu sute de invitați in familia PNL! Ionuț Stroe și Andra Pleșa, fiica vitrega a lui Marcel Vela, si-au unit destinele. Acestia au petrecut alaturi de 500 de invitati, intr-un local de lux din Caransebes. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ziua de 19 mai 2022 a fost una pe care Nicole Cherry o va ține minte intreaga viața. Artista s-a casatorit civil cu iubitul ei, Florin Popa, iar cuplul și-a creștinat fetița, pe micuța Anastasia. Au avut motiv dublu de sarbatoare, așadar s-au distrat pe cinste la un local situat in apropierea Bucureștiului.…

- Dupa un an in care fericirea le-a fost umbrita de evenimentul tragic, moartea Corneliei Catanga, acum fiul artistei și soțul ei au un moment de bucurie. Alexandru, baiatul regretatei cantarețe, urmeaza sa se casatoreasca.

- Mihai Traistariu a facut publica poza cu neapoata sa, fiica surorii sale, asta dupa ce familia nu mai știe nimic de ea de 3 ani. Raluca Havarneanu a disparut subit și toata lumea iși face griji ca ceva rau sa nu i se fi intamplat.

- Un barbat din comuna Bistra a fost condamnat de catre Judecatoria Campeni la plata unei amenzi penale in valoare de 5.000 lei, pentru savarsirea infractiunii de violența in familie, dupa ce și-a amenințat și agresat nepoata. Incidentul s-a petrecut in luna august a anului 2019, in casa in care inculpatul…

- O femeie se pregatea sa faca nunta atunci cand a aflat ce ritual bizar are familia logodnicului sau, chiar in noaptea evenimentului. Cand a aflat despre ce este vorba, mulți au sfatuit-o sa renunțe.

- Henri, Marele Duce al Luxemburgului, in varsta de 66 de ani, și familia sa vor renunța la una dintre proprietațile lor in favoarea familiilor de ucraineni care fug de invazia rusa. Familiile regale olandeze și belgiene au promis deja ca vor gazdui refugiați, iar prințul Charles ia in calcul sa foloseasca…