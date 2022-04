Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Moroșanu este foarte mandru de familia pe care o are, iar in urma cu aproximativ jumatate de an a devenit tata pentru a doua oara. Luptatorul face naveta Iași-București ca sa iși vada cei doi copii. Sportivul se imparte intre Iași, acolo unde are intreaga familie, și București, unde are clubul…

- Anastasia și Anton, un cuplu ucrainean, și-au celebrat nunta in mijlocul ruinelor din Harkov. Fotografiile facute de ei printre cladirile bombardate și mașinile incendiate au devenit virale, potrivit BBC. Maria Avdeeva, director de cercetare la Asociația de experți europeni, a declarat ca a participat…

- Bat clopote de nunta pentru liderul AUR, George Simion. Cel puțin aceasta a dat de ințeles el, in exclusivitate la Etno TV, in emisiunea „Subiectul Zilei” de aseara, moderata de Alina Eftimie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a sarbatorit o „nunta simbolica” cu o femeie mai mica decat el cu 53 de ani. Pe retelele de socializare au aparut mai multe imagini cu el si Marta Fascina, in varsta de 32 de ani si deputata in partidul sau, Forza Italia.

- Momente emoționante au avut loc pe frontul din Ucraina de la inceputul razboiului. Recent, un soldat și iubita lui au decis sa se casatoreasca chiar inainte ca el sa plece la lupta. Toata lumea a privit scena cu lacrimi in ochi.

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP. Fii la curent cu…

- Femeia de afaceri spune ca familia trebuia prima sa fie asigurata, iar tehnicianul sa nu ii uite pe cei patru copii. Invitata, joi, la Realitatea Sportiva, Anamaria Prodan a dezvaluit si cum incerca sa ii ia apararea antrenorului din Banie cand a fost surprins in diferite ipostaze alaturi de femei in…

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma: Astazi vor fi raportate peste 35.000 de cazuri,in aceasta saptamana mai mult de 200.000 de romani se vor infecta The post Medicul și cercetatorul Octavian Jurma: Astazi vor fi raportate peste 35.000 de cazuri,in aceasta saptamana mai mult de 200.000 de romani…