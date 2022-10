Stiri pe aceeasi tema

- O nunta in timul razboiului a avut loc in week endul acesta. Lunetista cunoscuta drept Ioana d’Arc a Ucrainei s-a casatorit in padure, cu arma in mana. Imaginile de la nunta au devenit virale. O tanara lunetista, cunoscuta drept Ioana d’Arc a Ucrainei, s-a casatorit intr-o padure, imaginile cu ea in…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Dayana Yastremska a oferit un interviu dupa ce a jucat la Transylvania Open. Sportiva le-a mulțumit romanilor pentru ajutorul acordat refugiaților ucraineni. ”Pot sa spun ca atunci cand am ieși pe teren, am simțit ceva foarte apropiat de mine. Nu au fost mulți oameni,…

- Forțele Armate ale Ucrainei au postat imagini in care apar soldați ruși in timp ce se predau in regiunea Herson. Militarii, prinși in contraofensiva ucrainenilor, au infașurat o panza alba pe turela tancului BMP-2, și s-au predat.

- Parlamentul European va cere suspendarea negocierilor de aderare a Serbiei la Uniunea Europeana pentru atat timp cat Belgradul refuza sa se alature sanctiunilor blocului comunitar contra Rusiei, relateaza joi euractiv.com. Serbia a inceput negocierile de aderare la UE in ianuarie 2014, dar a inregistrat…

- Fortele ruse au lovit marti noaptea orasul Harkov din nord-estul Ucrainei cu mai multe rachete, provocand o pana grava de curent, transmite AFP. Guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, a informat miercuri dimineata despre atacuri si a precizat ca rusii au folosit rachete sol-aer S-300 – un tip de arma…

- Diplomatia ucraineana cere o crestere semnificativa a ajutorul militar din Occident, miercuri, la o zi dupa referendumuri de anexare la Rusia a patru regiuni ucrainene, scrutine denuntate amplu de catre comunitatea internationala, relateaza AFP. "Ucraina indeamna Uniunea Europeana (UE), NATO si G7 sa…

- Administratia presedintelui Joe Biden pregateste un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina in valoare de aproximativ 800 de milioane de dolari, anunt care putea fi facut chiar vineri, informeaza Reuters, care citeaza trei surse la curent cu acest subiect. Presedintele Biden ar urma sa autorizeze…

- Forțele Armate ale Ucrainei au lovit puternic instalațiile de la Enerhodar, exploziile fiind inregistrate in zona centralei nucleare Zaporojie, precizeaza administrația militaro-civila a Enerhodar in canalul sau de Telegram. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…