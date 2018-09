Nunta lui Valentin Dragnea. De ce a lipsit Gabriela Firea „Am promis celor doi tineri ca voi oficia cununia civila cu mult timp inainte de a avea ultimele discuții cu domnul Dragnea. Am vrut sa ma țin de cuvant fața de cei doi tineri, pentru ca ei nu au nicio vina”, a spus Firea. „Ar fi fost urat din partea mea sa nu merg sa oficiez cununia civila. Dar a fi mers la nunta și a fi stat la masa, a socializa, a manca, a dansa, a ma simți bine ar fi insemnat sa-mi fie rușine de mine, va spun sincer. Avand in vedere discuțiile, mesajele și tot ceea ce se intamplase cu domnul Dragnea. Am luat decizia in familie de a nu participa, in primul rand, pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

