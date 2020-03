Anul trecut Liviu Dragnea iși anunța nunta public. Se intampla la Craiova, in cadrul unui miting PSD, cand le-a cerut Olguței și lui Claudiu Manda sa le fie nași. De atunci și pana acum, deși se afla in spatele gratiilor, relația lui Liviu Dragnea cu tanara sa iubita nu s-a destramat. Irina Tanase nu a renunțat. L-a vizitat cat de des a putut pe Liviu Dragnea in arest. Tanara a devenit mediator tocmai pentru a il putea vizita mai des pe Liviu Dragnea la Penitenciarul Rahova.

Desi fostul lider PSD a fost inchis, in toata aceasta perioada Irina Tanase a continuat sa posteze fotografii…