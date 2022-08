Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Victor Ciutacu a venit cu un mesaj dur pentru cei care au criticat Romania TV pentru ca a ales sa faca transmisiuni ample de la nunta lui George Simion. Invitat la nunta, Ciutacu și-a luat in serios și rolul de jurnalist și a oferit detalii picante din cadrul petrecerii. Ulterior, acesta…

- Nunta lui George Simion a ținut Romania cu sufletul la gura. Romanii au urmarit cu sufletul la gura Romania TV, post care a decis sa transmita in detalii evenimentul. De la repoteri de teren la vedeta postului, Victor Ciutacu, o buna parte din redacția Romania TV a transmis de la fața locului. Iar…

- Cu transmisiuni in direct toata ziua de la nunta liderului AUR George Simion, Romania TV a fost urmarita la nivelul intregii tari, in fiecare minut, de 390.000 de telespectatori. A fost cel mai urmarit post TV si, la mustata, a luat fata Pro TV (cu doar o mie de telespectatori in plus), potrivit Pagina…

- Liderul AUR, George Simion, și jurnalistul Victor Ciutacu au dat, in direct, detalii de culise despre nunta care a ținut Romania cu sufletul la gura. Ciutacu se afla printre jurnaliștii care au petrecut alaturi de George Simion și mireasa sa Ilinca. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania TV, care a prezentat detaliat nunta lui George Simion , a fost sambata, 27 august, cel mai urmarit post in tara si la orase, arata datele prezentate de site-ul Pagina de Media . Cu transmisiuni in direct toata ziua, Romania TV a fost urmarita la nivelul intregii tari, in fiecare minut, de 390.000…

- Romania TV a transmis, detaliat, nunta lui George Simion, toata ziua de sambata, iar acum au aparut audientele. Romania TV a fost cel mai urmarit post dupa media pe toata ziua, in tara si la orase. Nu si pe publicul comercial, pentru ca o buna parte din public a fost in varsta, scrie paginademedia.ro.…

- Romania se afla pe locul al doilea in topul țarilor europene cu cele mai ieftine locuințe, dupa Bosnia și Herțegovina, conform studiului Deloitte Property Index 2022, realizat in 23 de țari și 68 de orașe, cu un preț mediu de 1.266 de euro/mp, calculat pe baza datelor din principalele orașe din Romania.…