Nuntă la Casa Albă. Se mărită Naomi, nepoate președintelui Joe Biden Naomi Biden, nepoata presedintelui american Joe Biden, se casatorește. Este pentru a 19-a oara in istoria SUA cand resedinta presedintilor americani este folosita pentru o nunta. Mireasa, in varsta de 28 de ani, este o avocata care locuieste la Casa Alba cu mirele, Peter Neal, in varsta de 25 de ani, un proaspat absolvent al unei facultati de drept, care provine din Jackson Hole, Wyoming, lucreaza in prezent la Georgetown University Law Center On National Security. Cei doi s-au intalnit in 2018. Ceremonia a fost programata pentru ora locala 11 a.m. (14:00 GMT), pe peluza de sud a Casei Albe. Un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

