- Un nou accident rutier grav a avut loc in localitatea Sarca, din judetul Iasi, iar autoritatile au activat Codul rosu de interventie, fiind vorba despre peste zece persoane implicate in accident. Conform obiectivdesuceava.ro, soferul care a murit in urma tragicului accident este un sucevean de 28…

- Grav accident in Balțați, județul Iași intre un autocar, un microbuz și o mașina. Șoferul unei mașini a murit, dupa ce s-a ciocnit cu un microbuz și un autocar. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. La fața locului intervine o autospeciala pentru transport personal și victime multiple,…

- Potrivit sursei citate, copiii au ajuns la cabana din Calinesti, unde a fost cazat grupul de turisti din Belarus, si asteapta un alt autocar care sa-i transporte spre destinatia lor, in Bulgaria. "Toti copiii sunt bine. Am mai dus doi copii azi-noapte la spital, ca nu se simteau bine. Unul…

- Este alerta in județul Suceava, dupa ce un autocar in care se aflau 50 de persoana (43 copii și 7 adulți), duminica seara, intr-un accident rutier in localitatea Darmanești. Potrivit IGSU, nu sunt persoane incarcerate, scrie Mediafax.Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU)…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost anuntati in noaptea de joi spre vineri de producerea unui accident rutier pe DN2A, in apropiere de intersectia cu DJ228, intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, dupa ce un autocar in care se…

- Accidentul s a produs dupa ce un autoturism si un microbuz cu 20 de pasageri au intrat in coliziune. In urma impactului, conducatorul auto al autoturismului a decedat pe loc. Cele doua victime erau sot si sotie, informeaza Agerpres.ro. Un numar de 15 pasageri din microbuz au suferit leziuni usoare.…

- Barbatul din Roman care a cazut in putul adanc de 14 metri a fost scos de pompieri si este stabil, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, capitan Adrian Rotaru. Barbatul, in varsta de 35 ani, a fost preluat de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta si va fi transportat la Spitalul municipal…

- Planul roșu de intervenție a fost declanșat la Satu Mare dupa o coliziune intre doua autobuze. Opt persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare grava. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Satu Mare au dispus declanșarea Planului roșu de intervenție in urma unui accident rutier intre doua…