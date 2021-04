Nuntă în semn de protest, într-un magazin din Covasna Mai mulți lucratori din domeniul HoReCa și organizatori de evenimente din municipiul Sfantu Gheorghe au inițiat un protest inedit impotriva restricțiilor impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Au organizat o nunta intr-un supermarket. Aceștia au vrut sa arate ca in magazinele mari este permis accesul unui numar mare de persoane, in timpul ce […] The post Nunta in semn de protest, intr-un magazin din Covasna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi lucratori din domeniul HoReCa si organizatori de evenimente din municipiul Sfantu Gheorghe au initiat un protest inedit impotriva restrictiilor impuse de autoritati pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, sub genericul "Casatoreste-te intr-un supermarket". Acestia au inscenat o nunta…

- Premierul Florin Cițu a declarat marți seara ca sunt discuții avansate cu sectorul HoReCa in sensul ca restaurantele și hotelurile sa ramana permanent deschise, indiferent de rata de incidența din localitatea respectiva. Exista o singura condiție, aceea ca tot personalul sa se vaccineze. Propunerea…

- Odata cu anunțul premierului Florin Cițu privind revenirea treptata la viața normala incepand cu data de 1 iunie, reprezentanții Horeca vor sa puna la punct toate condițiile de funcționare a restaurantelor, dramatic afectate de pandemie. Discuțiile se refera la un grad de ocupare intre 30 și 50 % din…

- O nunta cu zeci de invitați, din județul Dolj, a fost oprita de trupele de intervenție ale Poliției. Și asta dupa ce invitații au inceput sa transmis live pe Facebook imagini de la petrecere. Polițiștii s-au autosesizat și au descins la petrecerea de nunta organizata in localitatea Catane. La fața locului…

- Circulatia metrourilor a fost blocata, vineri dimineata, din cauza unui protest spontan al sindicalistilor, care au coborat in tunel, la statia Piata Unirii, pe calea de rulare, și au impiedicat pornirea la timp a trenurilor de pasageri. Conform Metrorex, desi afirma ca au o lista de revendicari, sindicalistii…

- Reprezentanții HORA insista ca intreaga industrie sa fie iși reia activitatea fara restricții și sa nu mai depinda de incidența de 3 la mia de locuitori. In acest sens, propun prezentarea unui certificat de vaccinare din partea clienților sau testarea rapida la intrarea in incinte, se arata intr-un…

- Premierul Florin Cițu sfideaza industria hotelurilor și restaurantelor, dar și protestatarii care au ieșit in strada in ultimele saptamani. El spune ca nu ințelege de ce protesteaza sindicatele, in condițiile in care in 2021 se pastreaza același nivel de salarizare ca in 2020, iar industria HoReCa ar…

- Tinerii de la PSD au facut, luni, un protest in fața Guvernului, unde au montat figurine de cartin pentru cațiva dintre membrii Executivului, dar și pentru Klaus Iohannis și Ludovic Orban. Caricaturile din carton sunt urmatoarele: premierul Florin Cițu are o coasa in mana, vicepremierul Dan Barna cara…