Stiri pe aceeasi tema

- Superstarurile internaționale se aduna, in acest weekend, la malul Marii Negre! Se anunța show incendiar pe litoral! Tinie Tempah, unul dintre artiștii internaționali care vor urca pe scena Neversea 2024, a ajuns deja in Romania, iar Spynews.ro are imagini exclusive! Iata ce a facut, imediat dupa ce…

- Feli Donose, in varsta de 38 de ani, este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Vedeta este mama unei fetițe de aproape șase ani, Nora Luna, care i-a schimbat total viața de cand a venit pe lume. Acum, interpreta dezvaluie cum reacționeaza Nora atunci cand mama ei trebuie sa plece de acasa…

- Anda Adam și Yosif Mohaci s-au casatorit religios ieri, iar alaturi le-au fost peste 400 de invitați, fiind considerat cel mai spectaculos eveniment al anului. Rochia artistei a cantarit 20 de kilograme, iar totul a fost organizat in cel mai mic detaliu. Insa, invitații au avut parte de o surpriza atunci…

- Relația Andei Adam cu Yosif Eudor Mohaci a atras atenția presei și a publicului din Romania, fiind un subiect de interes datorita popularitații cantareței. Anda Adam, cunoscuta pentru cariera sa de succes in muzica și participarile la diverse emisiuni de televiziune, se iubește cu Yosif Eudor Mohaci,…

- Momente incredibile pe stadionul din Munchen! Suporterii Echipei Naționale a Romaniei traiesc cea mai mare implinire, dupa ce Romania a dat gol in meciul cu Ucraina! Spynews.ro iți prezinta cele mai importante momente ale acestui meci, surprinse in imagini! Atmosfera este spectaculoasa!

- Nunta mare in showbiz! Vedeta PRO TV s-a casatorit in secret, departe de Romania. A stralucit in rochia de mireasa, alaturi de alesul inimii sale. Despre cine e vorba? Ramona Paun s-a casatorit in secret Ramona Paun, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, s-a casatorit in mare secret. Vedeta…

- Oana Roman a organizat parastasul de trei lui a Mioarei Roman, iar Spynews.ro va prezinta imagini exclusive! Vedeta este copleșita de durere și a trecut prin momente dificile in biserica, in timpul slujbei. Oana Roman nu a putut sa iși stapaneasca lacrimile. Vedeta a organizat totul singura, nefiind…

- Adrian Mititelu Jr. a ajuns la spital, dupa ce s-a intoxicat cu antidepresive. Fiul patronului de la FC U Craiova a fost foarte afectat de performanțele echipei lui in timpul meciului cu Dinamo și ar fi luat pastile pentru a se calma, potrivit spuselor tatalui lui. Se pare ca nici in urma cu cateva…