Nuntă în pescărușime Toata noaptea – de la 11:00, de aseara, pana azi, la 8:00, limba-n limba cu Bucureștiul, fuse, vorba știm noi cui, nunta in cer, pe aici, pe unde sunt eu, acum, recte la mare. Pescarușii au chefuit cu lautari și cu chiuituri, fara oprire. Lasa ca in Mamaia au fost și concerte cu alde Zdob și Zdub, Trooper, Bucovina, Ziua Libera, Cin5i, plus focuri de artificii jumatate de noapte. Nunta din pescarușime a fost la prim-plan. Mirele și mireasa au danțuit pe ritm cadențat ore bune. Vals, tango, zumba, hore, batute, sarbe, de toate. Popa cred ca le-a pus pirostriile dupa ce-a dat de dușca vreo juma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

