Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au uitat de cozile de la intrarea in Grecia si s-au dezlantuit pe plaja din Parga (statiune aflata in NV tarii). Pe mai multe melodii traditionale, turistii au dansat in stil elen, spre uimirea localnicilor, surprinsi de coregrafia impecabila a romanilor. Rares Bogdan reclama Grecia…

- Italienii au inclus Romania pe o lista foarte scurta a destinațiilor europene sigure pentru vacanța e vara din 2020. Alaturi de țara noastra, pe lista celor de la Esquire Italia se mai afla doar Grecia, Croația și Portugalia, țari in care numarul cazurilor de Covid-19 este „foarte mic și, deci, sunt…

- Ne asteapta vreme torida in urmatoarele zile. Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de canicula, valabila pana in 12 iunie. In aceasta perioada, mercurul din termometre va urca pana la 33 de grade la umbra.

- Guvernul a decis, in sedinta de joi seara, ca romanii vor putea merge la plaja fara sa fie nevoiți sa inchirieze sezlonguri. „Sa fie permis accesul pe plaja si persoanelor care nu sunt, practic, in cadrul plajelor amenajate cu sezlonguri. Popular spus, pentru cei care doresc sa faca plaja la marginea…

- Romanii iși fac calcule unde sa-și petreaca vacanța din acest an dupa perioada de izolare cauzata de pandemia de Covid-19. Sumele pe care le vor scoate din buzunar pentru o vacanța, spre exemplu, in Mamaia sunt mult mai mari decat in Bulgaria sau in Grecia. Vacanțele in Mamaia sunt mult mai scumpe decat…

- Industria turismului din Turcia aproape s-a oprit, în aprilie numarul vizitatorilor straini a scazut cu 99%, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza restrictiilor de calatorie adoptate pentru a stopa raspândirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters.Luna…

- Turiștii ar putea intra pe plaja doar pe baza de rezervare, din timp, a unui loc pe nisip. In Spania, acest sistem prinde deja contur. Cei care isi doresc sa faca o baie in mare sau sa stea cateva ore la soare, vor avea la dispozitie o aplicatie pentru a-si rezerva un sezlong. Iși pot alege locul…

- In tarile in care marea este un element cheie al identitatii nationale si culturale, pandemia Covid-19 va avea consecinte majore asupra vacantelor pe plaja. Pe o plaja din Santorini (Grecia) au aparut primele cabine din plexiglas.