Stiri pe aceeasi tema

- Mariam Nabatanzi este o femeie ieșita din comun, fiind capul unei familii cu 44 de copii. Un record mondial relatat in Closermag.fr. Mariam sufera de hiperovulație. In cazul acestei femei metodele clasice de contracepție nu dau rezultate și mai rau acestea i-ar putea provoca diverse tulburari medicale…

- Lacrimi și mesaje de condoleante pentru Raul, ingerul din Alba care a murit electrocutat: „Sa il odihneasca Dumnezeu in lumea celor drepți” Lacrimi și mesaje de condoleante pentru Raul, ingerul din Alba care a murit electrocutat: „Sa il odihneasca Dumnezeu in lumea celor drepți” Un val de mesaje de…

- Puțini romani știu ca foarte aproape de țara noastra exista un loc considerat templu sfant. Aici vin, de obicei, cuplurile care vor copii și pe care Dumnezeu nu i-a binecuvantat niciodata cu acest dar. Stați sa vedeți ce s-a intamplat in acest loc cu mii de ani in urma, dar și cum poți sa ajungi aici!

- Kourtney Kardashian, nunta in stil Dolce Vita in Italia Kourtney Kardashian și Travis Barker s-au casatorit… din nou! Dupa cununia civila desfașurata acum mai bine de o saptamana, a venit momentul nunții. Nunta in stil Dolce Vita a fost organizata in Italia. Mai exact, in Portofino. Mirii au facut schimb…

- Maria Iordanescu a facut nunta de lux cu Teodor Magureanu in weekendul care a trecut. Fiica lui Anghel Iordanescu urma sa il aiba naș pe Gigi Becali, insa toți au stabilit de comun acord sa aleaga alți parinți spirituali, unii de varsta mirilor. Cu toate acestea, omul de afaceri nu a lipsit de la eveniment.…

- Israelul sarbatorește 74 de ani de la inființare. Parcursul poporului evreu pana sa aiba un loc pe care sa il numeasca "acasa" a fost unul lung și plin de incercari.„Am fost desparțit de tata. In acest moment mi-au spus ca daca nu ies, familia imi va fi lichidata, eram naiv, nu știam ca deja familia…