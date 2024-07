Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam și Yosif Mohaci se casatoresc religios astazi, iar primele imagini de la eveniment au aparut deja pe rețelele de socializare. Rochia de mireasa a artistei cantarește 20 de kilograme.Astazi, Anda Adam și soțul ei, Yosif Mohaci, spun DA in fața lui Dumnezeu, devenind oficial o familie. Emoțiile…

- Momentul mult așteptat a sosit! Anda Adam și Yosif Mohaci sunt gata sa devina o familie in fața lui Dumnezeu, iar cei doi stralucesc in cea mai importanta zi din viața lor. Iata primele imagini cu artista in rochie de mireasa!

- Relația Andei Adam cu Yosif Eudor Mohaci a atras atenția presei și a publicului din Romania, fiind un subiect de interes datorita popularitații cantareței. Anda Adam, cunoscuta pentru cariera sa de succes in muzica și participarile la diverse emisiuni de televiziune, se iubește cu Yosif Eudor Mohaci,…

- Bucurie uriașa pentru o fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu! Nicoleta, participanta in sezonul 5 al show-ului de la Antena 1, și Catalin, participant și el in sezonul 4, au spus DA și in fața lui Dumnezeu, la patru ani de la cununia civila. Primele declarații ale Nicoletei despre nunta! Au…

- Eveniment important in familia lui Lele! Mama cantarețului s-a casatorit in urma cu puțin timp! A organizat o nunta eleganta, la care au participat o mulțime de oameni dragi din familia lor! Andra Volos și fetița lor au fost prezente la eveniment, iar vedeta a ales ținute fabuloase pentru ea și fiica…

- Astazi, pe data de 8 iunie 2024, Daniel Pavel și Ana Maria Pop au devenit soț și soție. Cei doi indragostiți au spus cel mai important DA in fața ofițerului de stare civila, și ulterior și-au unit destinele și in fața lui Dumnezeu. Chiar in aceste momente are loc, intr-un cadru de vis, petrecerea.

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit religios astazi, 2 iunie 2024. Actorii au publicat primele imagini de la marele eveniment pe rețelele sociale. De asemenea, tanara a purtat o rochie de mireasa deosebita.

- Vestea momentului in showbiz! Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit civil sambata, 6 aprilie 2024. Mirii au publicat primele imagini de la fericitul eveniment pe rețelele sociale, iar mesajele de felicitare au curs din partea fanilor. „Lumee, lumeeee, we did it!! Astia suntem noi, in cea mai…