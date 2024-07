Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur și Salman Khan au avut o apariție spectaculoasa la una dintre petrecerile organizate inainte de nunta fiului celui mai bogat om din Asia. Cei doi au incins ringul de dans, fara sa le pese ca sunt filmați, potrivit News 18.

- Anda Adam a avut una dintre cele mai extravagante nunți din showbizul romanesc. Au fost prezenți invitați de onoare, iar sumele pe care artista le-a cheltuit pe acest eveniment de neuitat sunt enorme. Cat a costat nunta Andei Adam Anda Adam și cunoscutul of de afaceri Yosif Eudor Mohaci și-au unit destinele…

- Justin Bieber a oferit un spectacol incendiar la nunta anului, care are loc in India intre fiul celui mai bogat om din Asia și fiica unui magnat din domeniul farmaceutic. Artistul a primit de patru ori mai mult decat pentru un spectacol obișnuit, potrivit Times of India.

- Fiul celui mai bogat om din Asia urmeaza sa se insoare luna aceasta cu iubita lui, Radhika Merchant, in cadrul unei ceremonii extravagante care este considerata nunta anului in India, potrivit CNN.

- Cel mai bogat om din Asia și aleasa inimii sale au inceput a doua pre-nunta pe un vas de croaziera. Anant Ambani și Radhika Merchant iși surprind sutele de invitați cu numerorase surprize costisitoare, evenimentul fiind unul cu mare fast, pe un vas de croaziera.

- Kalvin Phillips (28 de ani), mijlocașul aflat in prezent sub contract cu Manchester City, nu intra in calculele lui Pep Guardiola pentru sezonul viitor conform fichajes.net. Mijlocașul care a costat 50 de milioane de euro nu a impresionat la „cetațeni”, iar in perioada de mercato de iarna din acest…

- Relația dintre Iulia Vantur și Salman Khan a fost mereu extrem de mediatizata și a ridicat de-a lungul vremii și controverse, in special in legatura cu decizia de a se casatori care pare ca tot intarzie sa apara, chiar și acum dupa 12 ani de relație, noteaza click.ro. O romanca stabilita in India de…

- Dupa ce timp de mai mulți ani au incercat sa țina ascunsa relația pe care o au, Iulia Vantur și Salman Khan au recunoscut ca formeaza un cuplu. Chiar daca nu se afișeaza foarte des impreuna! In urma cu mai mult timp, Salman Khan chiar a intrat intr-un cadru cu Iulia Vantur, cand aceasta dadea […] The…