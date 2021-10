Nuntă fără mire din cauza Covid, la Botoșani, după ce bărbatul a fost depistat pozitiv O nunta s-a desfașurat sambata, in Botoșani, fara participarea mirelui, dupa ce acesta a fost depistat pozitiv, anunța Monitorul de Botoșani. Cei doi viitori soți erau nevaccinați, astfel ca, pentru a se organiza evenimentul, a trebuit sa-și faca testul anti-Covid, iar in urma acestora, mirele a fost depistat pozitiv, trebuind sa intre in izolare. „Cazul a fost preluat de catre colegii de la DSP Iasi, pentru ca respectivele persoane, desi nascute in Botosani, lucreaza si domiciliaza pe raza judetului vecin. Deci ancheta epidemiologica este facuta acolo. Dar este doar un alt exemplu despre cate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

