- Mostenitorul tronului Iordaniei s-a casatorit joi cu o tanara din cele mai importante familii de afaceri din Arabia Saudita, in cadrul unei ceremonii stralucitoare la care au participat membri ai familiei regale internationale si sefi de stat, scrie CNN.

- Sarbatoare in Iordania. Printul mostenitor Hussein s-a casatorit cu o arhitecta. Familii regale din toata lumea, printre care și cea a Romaniei, participa la nunta anului. Regele Charles al III-lea este reprezentat de Printul William si de Kate, printesa de Wales.

- Andrew Tate a oferit un interviu pentru BBC, in care a negat ca ar promova o cultura a misoginismului și și-a aparat reputația. El a mai adaugat ca „este o forța a binelui” și ca „acționeaza sub indrumarea lui Dumnezeu pentru a face lucruri bune”.

- Iordania se pregatește pentru nunta regala a prințului moștenitor Hussein cu arhitecta Rajwa Al Saif. La evenimentul de joi vor participa membri ai familiilor regale din intreaga lume și Prima Doamna a SUA.Prințul Hussein, in varsta de 28 de ani, se casatorește joi cu arhitecta saudita Rajwa Al Saif,…

- Nunta regala in Iordania: cine este Rajwa Al Saif, viitoarea soție a prințului Hussein''Ne-a facut cunostinta un coleg''. Aceasta este singura informație pe care Prințul Hussein a dat-o vorbind despre Rajwa Al Saif, care pe 1 iunie ii va deveni soție, Prințesa a Iordaniei și viitoare Regina.…

- Una dintre cele mai frumoase și distinse vedete din Romania s-a casatorit in mare secret in sfarșitul de saptamana ce tocmai a trecut. Prezentatoarea TV a spus marele DA in fața ofițerului starii civile, acum 6 luni, iar acum s-au cununat in fața lui Dumnezeu. Nunta fabuloasa a avut loc in Grecia. Despre…

- Una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din Romania a ajuns in fața altarului alaturi de barbatul mult iubit. Frumoasa bruneta și-a pus pirostriile și i-a jurat partenerului sau iubire veșnica, in fața lui Dumnezeu. Despre cine este vorba. Geanina din Las Fierbinți a facut nunta Anca Dumitra,…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei va vizita Romania, transmite Executivul, dupa o intalnire intre premierul Nicolae Ciuca și ministrul Agriculturii din Iordania, Khalid Al-Hanifat. Ciuca a expus capacitatea țarii noastre de a produce atat cereale, cat și animale pentru exportul in Iordania, scrie…