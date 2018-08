Nuntă Dragnea Jr. Sorina Matei: Cum săvârşesc infracţiuni acești oameni ”Cum savarsesc infractiuni oamenii lui Burduja”, a scris ziarista de la B1 TV menționand articolul 339. Cod Penal /Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice/ Art. 339/ Impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice "(3) Cu aceeasi pedeapsa (inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda) se sanctioneaza asezarea de obstacole care ingreuneaza sau impiedica circulatia pe drumul public, daca se pune in pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic." La un moment dat,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

