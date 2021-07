Nunta de Aur va fi organizată din nou la Târgu Jiu Autoritațile din Targu Jiu ii așteapta pe targujienii care anul acesta implinesc 50 de ani de casatorie sa participe la Nunta de Aur. Cererile pot fi depuse pana la data de 13 august. Persoanele respective vor incasa un premiu in bani și vor participa și la o petrecere la un restaurant din municipiu. Va fi oficiata și o cununie religioasa la o biserica din oraș. „Ca urmare a numeroaselor intrebari pe care le-am primit recent de la dumneavoastra, mai ales in mediul online, revin cu precizarea ca documentele necesare participarii se pot depune pana in data de 13 august. Sunteți așteptați zilnic… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17-27 iulie 2020, persoanele interesate, care indeplinesc condițiile de recrutare, se pot inscrie pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”. Cererile de inscriere se pot depune, inclusiv in zilele de sambata și duminica. Recrutarea candidaților…

- “Un anunt publicat ieri, pe site-ul Ministerului roman al Afacerilor Externe (MAE) si preluat de mass-media, a generat panica in randul turistilor. Anume, ca toti turistii care intra in Grecia, prin punctele de frontiera terestre, indiferent daca sunt sau nu vaccinati, vor efectua in mod obligatoriu…

- Este vorba despre locuitorii orașului american Columbus din statul Ohio care ar putea sa fie platiți cu cate 100 de dolari daca aleg sa se vaccineze. Este vorba de un proiect ce urmeaza sa fie votat luni de catre municipalitate.Cei care participa la program si primesc vaccinul monodoza Johnson & Johnson…

- Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Valcea, intruniți in ședința extraordinara la ordinul prefectului Sebastian Fartat, au aprobat vineri, 11 iunie 2021, noi masuri in vederea gestionarii pandemiei de COVID-19 in județ, ca urmare a modificarii ratei de incidența cumulata a…

- Autoritațile au publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri – verde, galben și roșu. Persoanele care au trecut prin infecția cu COVID-19 sunt din nou scutite de carantina, daca vin din zona galbena sau roșie. In hotararea de Guvern publicata astazi se precizeaza ca scutirea de carantina…

- Acuzatii, al caror proces va incepe la finalul acestei luni, mai exact pe 31 mai, sunt toti profesionisti din domeniul medical. Aceștia s-au ocupat de ingrijirea fotbalistului, poreclit "Mana lui Dumnezeu".Persoanele care vor fi audiate in calitate de acuzați in dosarul morții unuia dintre cei mai mari…

- Asociatii ale lucratorilor migranti din Hong Kong au criticat sambata proiectul de vaccinare anti-COVID-19 obligatorie pentru intregul personal domestic strain, calificand drept "discriminatorie si injusta" aceasta masura, relateaza AFP.Autoritatile sanitare au anuntat vineri ca preconizeaza obligativitatea…

- Un restaurant din Sfantu Gheorghe a organizat o nunta intr-o unitate locala a Kaufland. „Casatorește-te intr-un supermarket!”, a fost sloganul restaurantului. La nunta din hipermarket au participat miri, un preot, fotograf, precum rude și apropiați ai mirilor.