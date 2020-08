Stiri pe aceeasi tema

- Câte cazuri noi azi? În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 1.415 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- FORȚELE DE ORDINE CONTINUA VERIFICARILE PRIVIND RESPECTAREA MASURILOR DE PREVENIRE A RASPANDIRII CORONAVIRUSULUI Și in acest sfarșit de saptamana polițiștii, jandarmii, pompierii și polițiștii locali au acționat, pentru verificarea respectarii normelor legale impuse de efortul comun de limitare a…

- De pe data de 31 iulie 2020 pana pe 03 august, politistii braileni impreuna cu reprezentanti din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila, cei ai Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Braila, Directiei de Sanatate Publica Braila, Inspectoratul Teritorial de Munca Braila…

- Polițiștii au stricat o nunta cu zeci de persoane care se desfașura intr-un restaurant din satul Gura Putnei, comuna Putna. S-a intamplat duminica dupa-amiaza dupa o sesizare primita de polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești. Deplasarea la fața locului avea sa aduca și confirmarea…

- Polițiștii au aplicat amenzi de 125.000 de lei pentru 10 persoane la o nunta cu 80 de invitați, organizata duminica seara, in spațiu inchis, in orașul Potcoava, potrivit unei informari a Inspectoratului de...

- Politistii din Olt au stricat petrecerea de nunta a unei familii din orasul Potcoava. Autoritatile au dat amenzi de 125.000 de lei, dupa ce au descoperit ca nunta ce a avut loc, duminica, 19 iulie, in orașul Potcoava, numara peste 80 de invitați. Zece petrecareți au fost amendați, cinci dintre ei fiind…

- Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 699 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 312.750 de lei. De asemenea,…

- Romania este de la 15 mai in stare de alerta din cauza pandemiei de coronavirus și, deși se pot deplasa in localitați fara restricții, romanii trebuie sa respecte anumite reguli. Astel, cetațenii din Romania trebuie sa poarte masca de protecție tot timpul in spațiile inchise, in spațiile comerciale,…