Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta DNA la Poșta Romana. Procurorii anticorupție cauta documente intr-o investigație de corupție Sursa articolului: DNA la Poșta Romana. Anca Alexandrescu: „Am auzit, pe surse, ca vizat de DNA este și fostul lider de sindicat, Matei Bratianu" Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta "rezultate fara precedent" in istoria consultarilor cu studentii referitor la proiectul Legii invatamantului superior. Sursa articolului: Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta „rezultate fara precedent" in istoria consultarilor cu studentii referitor…

- Fiecare zi a experienței UNTOLD a oferit show-uri in premiera pentru Romania The post Peste 95.000 de oameni au fost prezenti sambata la festivalul UNTOLD appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Peste 95.000 de oameni au fost prezenti sambata la festivalul UNTOLD Credit autor: Realitatea…

- Arafat a vorbit despre "razboiul" cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila The post Raed Arafat, dezvaluiri despre razboiul cu Alexandru Rafila – Acuzații la cel mai inalt nivel appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Raed Arafat, dezvaluiri despre razboiul cu Alexandru Rafila – Acuzații…

- Valery Kuzmin susține ca nu Rusia a fost cea din cauza careia a pornit conflictul din Ucraina The post Ambasadorul Rusiei la București: „Informațiile care provin din Ucraina sunt 99% false" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ambasadorul Rusiei la București: „Informațiile care…

- Sa fii membru in Parlamentul Romaniei pare ca vine la pachet doar cu privilegii The post Culisele Statului Parlalel. Parlamentarii, excursii exotice pe banii contribuabililor appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele Statului Parlalel. Parlamentarii, excursii exotice pe banii…

- Bobby Paunescu, regizor și președinte ARMIS, a vorbit, duminica seara, despre Parteneriatul Strategic cu Statele Unite The post Bobby Paunescu, despre Parteneriatul Strategic SUA-Romania: Trebuie desecretizat acest dosar de urgența – Dezvaluiri explozive appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Medicamentele periculoase sunt blocantii canalelor de calciu The post Medicii avertizeaza: NU luați niciodata aceste pastile daca ați baut cafea sau alcool appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Medicii avertizeaza: NU luați niciodata aceste pastile daca ați baut cafea sau alcool…