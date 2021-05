O nunta la care participau aproximativ 350 de persoane a fost intrerupta, sambata noaptea, de polițiștii din Maramureș. In același județ, in octombrie anul trecut, s-a organizat un eveniment similar, deși legea nu permitea iar mireasa era bolnava cu noul tip de coronavirus. Conform unui comunicat al IPJ Maramureș. polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și cei de la Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Secției 5 Ocna Șugatag au intervenit in localitatea Oncești Oncești, la un eveniment privat, la care participau in jur de 350 de persoane, fara sa fie respectate…