Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii din Satu Mare au deschis, marti, un dosar de cercetare penal pentru combaterea zadarnicirii bolilor, dupa ce in localitatea Tarsolt s-ar fi desfasurat o nunta cu peste 1.700 de persoane. De asemenea, organizatorul evenimentului a fost amendat cu 5.000 de lei. In același timp,…

- Politistii si procurorii din Satu Mare au deschis, marti, un dosar de cercetare penal pentru combaterea zadarnicirii bolilor, dupa ce in localitatea Tarsolt s-ar fi desfasurat o nunta cu peste 1.700 de persoane, in conditiile in care localitatea are o populatie totala de 3000 de locuitori. De asemenea,…

- Politistii si procurorii din Satu Mare au deschis marti, 31 august, un dosar penal in rem pentru zadarniciriea combaterii bolilor, dupa ce in localitatea Tarsolt s-a desfasurat luni o nunta cu peste 1.700 de persoane. De asemenea, organizatorul evenimentului a fost amendat cu 5.000 de lei, a informat…

- Zi mare pentru Alina Vidican! Fosta doamna Borcea și-a oficializat relația cu iubitul sau, Claude Senhoreti, de care este indragostita pana peste cap. Vedeta a spus cel mai sincer ”DA” din viața ei și a radiat de fericire. Evenimentul a fost unul pe cat se poate de luxos, mireasa primind cadou o mașina…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a decis, miercuri, sa instituie o serie de restrictii in comuna Margau, inclusiv interzicerea circulatiei persoanelor pe timpul noptii, dupa ce rata incidentei COVID-19 a ajuns la 12,39 la mia de locuitori.„In unitatea administrativ-teritoriala…

- Poliția l-a depistat pe șoferul care a ratat intrarea pe Autostrada Transilvania, la Nadașelu, și l-a sancționat. ”In urma activitaților desfașurate de catre polițiștii din cadrul Biroul de Politie Autostrada, in colaborare cu polițiștii din cadrul IPJ Satu Mare, conducatorul auto a fost identificat. Fața…

- Deputatul bacauan Cristian Ichim s-a deplasat in comuna Nicolae Balcescu, dupa ce 800 de localnici au semnat o petiție prin care cer ca autoritațile locale sa ia masuri pentru creșterea siguranței pietonilor. In ultimii ani, in comuna au fost foarte... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La sediul Postului de Politie Transporturi Iasi s-a prezentat un barbat, din comuna Vladeni, care a predat politistilor un telefon mobil in valoare de 7.000 lei. Barbatul a declarat ca a calatorit cu trenul Dorohoi-Iasi, iar la coborare a observat, pe o bancheta smartphone-ul. Politistii au stabilit…