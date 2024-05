Nuntă criminală! S-au tras focuri de armă la petrecere. Mirele a ajuns la închisoare S-a declansat haosul la o nunta din SUA. Totul a inceput dupa ce unul dintre invitați a facut avansuri unei femei, astfel s-a pornit un scandal unde s-au tras focuri de arma, iar un alt invitat a fost ranit. Mirele este acuzat de catre o femeie ca i-a ranit iubitul prin impușcare. S-au luat la […] The post Nunta criminala! S-au tras focuri de arma la petrecere. Mirele a ajuns la inchisoare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

