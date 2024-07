Stiri pe aceeasi tema

- Ianis si Elena Hagi participa alaturi de invitatii lor astazi, 14 iulie 2024, la cununia religioasa si la nunta cea mare, dupa ce, pe 25 decembrie 2023, a avut loc cununia civila.Potrivit a1.ro, serviciul religios va avea loc la Biserica Sfantul Visarion din Bucuresti, de la ora 15.00, iar petrecerea,…

- Ianis și Elena Hagi vor deveni o familie și in fața lui Dumnezeu in cateva ore, așa ca, pregatirile sunt in toi. La Palatul Știrbey se pun la punct ultimele detalii. Cei doi nu au lasat nimic la voia intamplarii și au ales un decor spectaculos, in tonuri de alb și verde in special.

- Ianis și Elena Hagi iși vor jura iubire veșnica maine, pe 14 iulie. Pregatirile pentru ziua cea mare au inceput in urma cu șase luni și s-au asigurat ca totul va fi exact cum au visat. Și-au dorit un eveniment de clasa, cu tradiții. Unul dintre obiceiurile de care au vrut sa țina cont este acela in…

- Ianis și Elena Hagi au dat un prim interviu legat de nunta lor pentru Antena 3. Cei doi indragostiți vor avea nunta anului la Palatul Stirbey. Ianis și Elena au povestit cați invitați vor avea la nunta și ce tradiție nu va lipsi de la ceremonia care se anunța una fastuoasa.

- Data de 14 iulie 2024 este una dintre cele mai importante din viața lui Ianis Hagi. Fiul lui Gheorghe Hagi se va casatori religios cu aleasa inimii lui, Elena Tanase. Evenimentul a fost organizat cu mare atenție la detalii și va avea loc in București, iar petrecerea se va ține la Palatul Știrbey din…

- Nunta lui Ianis Hagi, fiul celebrului fotbalist Gheorghe Hagi, cu Elena Hagi va avea loc pe 14 iulie 2024. Evenimentul include cununia religioasa la Biserica Sf. Visarion din București și petrecerea de nunta la Palatul Știrbey din Buftea. In urma unui acord, Antena TV Group S.A. a obținut drepturile…

- Ianis Hagi și Elena Tanase se vor cununa religios duminica, 14 iulie, la Biserica Sf. Visarion din Capitala. Spynews va prezinta, in exclusivitate, istoricul lacașului de cult, dar și imagini cu superbul edificiu religios.

- O noua nunta a avut loc in showbizul din Romania! Fumoasa vedeta TV a imbracat o rochie scurta, in culoarea cerului, in cea mai importanta zi din viața ei. In mediul online au aparut primele imagini in calitate de soț și soție. Vedeta Kanal D s-a maritat In varsta de 32 de ani, Ana-Maria Barnoschi,…