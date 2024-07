Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul Știrbey are o istorie frumoasa, iar mirii au decis sa se casatoreasca in cel mai superb loc. Ianis și Elena Hagi s-a asigurat ca totul va fi impecabil, iar decorul este unul de poveste.

- Ianis și Elena Hagi au ajuns la Palatul Știrbey, unde se regasește un cadru de poveste. Invitații lor de seama au pașit pe alee, fiind dornici sa participe la cea mai importanta zi a fotbalistului și a soției sale. Imagini in exclusivitate de la eveniment!

- Astazi, 14 iulie 2024, Ianis și Elena Hagi iși oficializeaza relația in fața lui Dumnezeu. Cununia religioasa se ține la biserica Sfantul Visarion din Capitala. Dupa slujba, cei peste 500 de invitați vor merge la Palatul Știrbey din Buftea, unde va fi o petrecere pe cinste. Cum s-au imbracat socrii…

- Emoții mari pentru Ianis și Elena Hagi. Cei doi se pregatesc de cununia religioasa, iar in urma cu cateva minute, au ajuns la biserica unde vor deveni o familie și in fața lui Dumnezeu. Primele imagini cu mirii in cea mai importanta zi din viața lor.

- Au mai ramas cateva minute pana cand Ianis și Elena Hagi se vor casatori religios. Cei doi sunt deja in drum spre biserica. Au ales sa se casatoreasca la Biserica Sf. Visarion. Primele imagini cu locul unde iși vor jura iubire veșnica.

- Ianis și Elena Hagi se vor casatori religios in cateva ore. Cei doi au pregatit evenimentul de acum cateva luni și și-au dorit ca totul sa fie impecabil. Au ales un loc unic unde vor petrece. Au acordat o atenție sporita și decorului, iar mireasa și-au dorit ceva deosebit și in ceea ce privește buchetul.

- Ianis și Elena Hagi iși vor jura iubire veșnica maine, pe 14 iulie. Pregatirile pentru ziua cea mare au inceput in urma cu șase luni și s-au asigurat ca totul va fi exact cum au visat. Și-au dorit un eveniment de clasa, cu tradiții. Unul dintre obiceiurile de care au vrut sa țina cont este acela in…

- Jurații emisiunii „Chefi la cuțite”, Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu, au parte de momente inedite la filmarile pentru sezonul 14 al celui mai apreciat cooking show din Romania. Etapa audițiilor pe nevazute le-a dezvaluit celebrilor bucatari concurenți cu povești…