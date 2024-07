Stiri pe aceeasi tema

- Duminica este ziua cea mare pentru Ianis și Elena Hagi, care iși unessc destinele in fața lui Dumnezeu. Petrecerea de la Palatul Știrbey din Buftea vine insa cu restricții pentru invitați Ianis și Elena Hagi celebreaza duminica cea mai frumoasa zi din viața lor: cununia religioasa, urmata de o petrecere…

- Elena Tanase a imbracat rochia de mireasa. Primele imagini cu soția lui Ianis Hagi sunt fabuloase! Socrul mic radiaza de fericire, poarta un steag tradițional in mana. Invitații au incins o hora in strada. De asemenea, mirele poarta un costum in doua culori, sacou alb și pantaloni negri, potrivit imaginilor…

- Data de 14 iulie 2024 este una dintre cele mai importante din viața lui Ianis Hagi. Fiul lui Gheorghe Hagi se va casatori religios cu aleasa inimii lui, Elena Tanase. Evenimentul a fost organizat cu mare atenție la detalii și va avea loc in București, iar petrecerea se va ține la Palatul Știrbey din…

- Pe 14 iulie, Ianis Hagi și Elena se vor casatori religios, iar petrecerea de nunta se va desfașura intr-un loc de poveste din Buftea. Cei doi au vorbit inainte de eveniment, despre ce traditii vor respecta și despre cum merg pregatirile pentru ziua cea mare.Intr-un interviu acordat pentru Antena 3,…

- Ianis Hagi și Elena Tanase se pregatesc pentru cea mai importanta zi din viața lor. Fotbalistul și frumoasa lui soție vor pași in fața altarului in ziua de 14 iulie, apoi se vor indrepta catre Palatul Știrbey unde ii va aștepta o noapte memorabila. Pregatirile au inceput in urma cu șase luni și mirii…

- Ianis Hagi și Elena Tanase iși vor uni destinele in fața lui Dumnezeu duminica, 14 iulie, fix in ziua in care va avea loc finala EURO 2024. ​Ianis Hagi și Elena Tanase au facut cununia civila anul trecut, in prima zi de Craciun. Nunta va avea loc pe 14 iulie, in ziua in care va […]

- Nunta lui Ianis Hagi, fiul celebrului fotbalist Gheorghe Hagi, cu Elena Hagi va avea loc pe 14 iulie 2024. Evenimentul include cununia religioasa la Biserica Sf. Visarion din București și petrecerea de nunta la Palatul Știrbey din Buftea. In urma unui acord, Antena TV Group S.A. a obținut drepturile…

- Anda Adam și soțul ei iși vor jura iubire veșnica in fața lui Dumnezeu in cateva ore. Cum mai este puțin pana la ceremonie, pregatirile sunt in toi, iar artista nu a lasat nimic la voia intamplarii. Și-a dorit un eveniment spectaculos, așa cum este și buchetul ales pentru ziua cea mare.