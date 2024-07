Stiri pe aceeasi tema

- Nunta anului are loc la Palatul Știrbey! Chefii Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner au gatit cele mai gustoase preparate și au ales un meniu delicios pentru mirii și invitații lor de excepție.

- Ianis și Elena Hagi au ajuns la Palatul Știrbey, unde se regasește un cadru de poveste. Invitații lor de seama au pașit pe alee, fiind dornici sa participe la cea mai importanta zi a fotbalistului și a soției sale. Imagini in exclusivitate de la eveniment!

- Astazi, 14 iulie 2024, Ianis și Elena Hagi iși oficializeaza relația in fața lui Dumnezeu. Cununia religioasa se ține la biserica Sfantul Visarion din Capitala. Dupa slujba, cei peste 500 de invitați vor merge la Palatul Știrbey din Buftea, unde va fi o petrecere pe cinste. Cum s-au imbracat socrii…

- Emoții mari pentru Ianis și Elena Hagi. Cei doi se pregatesc de cununia religioasa, iar in urma cu cateva minute, au ajuns la biserica unde vor deveni o familie și in fața lui Dumnezeu. Primele imagini cu mirii in cea mai importanta zi din viața lor.

- Ianis si Elena Hagi participa alaturi de invitatii lor astazi, 14 iulie 2024, la cununia religioasa si la nunta cea mare, dupa ce, pe 25 decembrie 2023, a avut loc cununia civila.Potrivit a1.ro, serviciul religios va avea loc la Biserica Sfantul Visarion din Bucuresti, de la ora 15.00, iar petrecerea,…

- Ianis și Elena Hagi vor deveni o familie și in fața lui Dumnezeu in cateva ore, așa ca, pregatirile sunt in toi. La Palatul Știrbey se pun la punct ultimele detalii. Cei doi nu au lasat nimic la voia intamplarii și au ales un decor spectaculos, in tonuri de alb și verde in special.

- Nunta lui Ianis și a Elenei Hagi este considerata unul dintre cele mai importante evenimente mondene ale anului. Petrecerea va avea loc la Domeniul Știrbey și va aduna un numar mare de participanți. Tradițiile aromane vor fi respectate, spun mirii. Ianis și Elena Hagi au vorbit despre nunta lor, care…

- Ianis și Elena Hagi iși vor jura iubire veșnica maine, pe 14 iulie. Pregatirile pentru ziua cea mare au inceput in urma cu șase luni și s-au asigurat ca totul va fi exact cum au visat. Și-au dorit un eveniment de clasa, cu tradiții. Unul dintre obiceiurile de care au vrut sa țina cont este acela in…