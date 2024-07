Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi și Elena Tanase s-au casatorit civil anul trecut, pe 25 decembrie, iar duminica, 14 iulie, se vor cununa și religios. Iubita internaționalului roman a radiat de fericire cand a spus marele “Da” in fața ofițeului Starii Civile, la fel cum, cu siguranța, se va intampla și la finalul acestei…

- Domeniul Știrbey este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Romania și alegerea perfecta pentru un eveniment cu mare ștaif, așa cum se anunța și nunta lui Ianis Hagi cu frumoasa lui partenera de viața, Elena. Istoria monumentului este una impresionanta, construcția fiind inceputa in 1865, iar…

- Ianis Hagi si sotia sa, Elena duminica, 14 iulie 2024, celebreaza nou moment important in viata. Cei doi iau parte la cununia religioasa si la petrecerea cea mare de nunta.Initial, Ianis Hagi isi dorea ca nunta sa aiba loc in orasul sau natal, Constanta. Cu toate acestea, cei doi au decis in cele din…

- Nunta anului in Romania! Ianis, fiul lui Gheorghe Hagi, și Elena Tanase se pregatesc pentru marele eveniment al vieții lor. Nunta celor doi va avea loc pe 14 iulie, in ziua finalei de la Euro 2024.Inițial, Ianis Hagi iși dorea ca nunta sa aiba loc in orașul sau natal, Constanța. Cu toate acestea,…

- Ianis Hagi și Elena Tanase se casatoresc religios duminica, 14 iulie 2024, in ziua finalei de la Euro 2024. Nunta promite sa fie fastuoasa și memorabila, la care sunt așteptați 500 de invitați. Cine sunt nașii celor doi? Tradiția pe care o continua fiul lui Gica Hagi pentru acest eveniment special.…

- Fotbalistul constantean Ianis Hagi si sotia sa, Elena, au parte, duminica, 14 iulie 2024, de un nou moment important in viata, iau parte la cununia religioasa si la petrecerea cea mare de nunta.Cei doi s au cununat civil luni, 25 decembrie 2023, in prima zi de Craciun.Evenimentele de duminica au loc…

- Ianis Hagi și Elena nunta anului! Gheorghe Hagi promite o nunta de neuitat pentru fiul sau, Ianis, in ziua Finale EURO 2024. Ziua mult așteptata a sosit! Ianis Hagi, unul dintre cei mai promițatori jucatori ai echipei naționale de fotbal, se casatorește duminica cu aleasa inimii sale, Elena Tanase.…

- A sosit ziua cea mare pentru Pepe și Yasmine Pascu. Cei doi se casatoresc, iar acum are loc petrecerea de nunta la un local din Capitala. Invitații sunt de seama, iar ornamentele pe care le-au folosit mirii atrag toate privirile.