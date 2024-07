Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi și Elena Tanase se vor cununa religios duminica, 14 iulie, la Biserica Sf. Visarion din Capitala. Spynews va prezinta, in exclusivitate, istoricul lacașului de cult, dar și imagini cu superbul edificiu religios.

- Nunta anului in Romania! Ianis, fiul lui Gheorghe Hagi, și Elena Tanase se pregatesc pentru marele eveniment al vieții lor. Nunta celor doi va avea loc pe 14 iulie, in ziua finalei de la Euro 2024.Inițial, Ianis Hagi iși dorea ca nunta sa aiba loc in orașul sau natal, Constanța. Cu toate acestea,…

- Ianis Hagi și Elena Tanase se casatoresc religios duminica, 14 iulie 2024, in ziua finalei de la Euro 2024. Nunta promite sa fie fastuoasa și memorabila, la care sunt așteptați 500 de invitați. Cine sunt nașii celor doi? Tradiția pe care o continua fiul lui Gica Hagi pentru acest eveniment special.…

- Sunt imaginile serii in lumea mondena! CRBL și iubita tinerica au verde la petrecere! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi la festivalul Neversea! Deși nu și-au asumat relația și nu au confirmat ca formeaza, oficial, un cuplu, cei doi par…

- Liderul AUR, George Simion, și-a cheltuit mica avere primita cadou la nunta cu frumoasa Ilinca. Și apropo de soția sa, aceasta s-a angajat pe un post calduț de bugetar, deși Simion e lider al Opoziției și critica des cheltuielile mult prea mari ale statului roman.

- Sunt tineri, sunt frumoși și se iubesc la nebunie. Actorul Ștefan Floroaica și influencerița Sanziana Negru formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi. Am aflat de la protagonistul serialul ”Lia-soția soțului meu” cu ce fel de cadouri iși surprinde partenera și cum ține cont de nevoile…

- Cristi Tanase, in varsta de 37 de ani, a depus actele de divorț, dupa ce Adina Maria, soția sa, a cerut ordin de protecție. „Dodel” nu are voie sa se apropie de ea și de fiica lui timp de 1 an. Fostul internațional roman, Cristi Tanase, se afla in mijlocul unui scandal de proporții cu soția sa, iar…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins primele imagini cu Lucian Mindruța și nepoțica lui! Fiul fostului prezentator a fost si el de fața la masa in familie! Cum se descurca jurnalistul și soția sa in rolul de bunici.